Blitz-Abflug: BVB-Profi will im Winter weg

Der Aufschwung von Borussia Dortmund hat auch mit den konstanten Leistungen von Daniel Svensson (23) und Ramy Bensebaini (30) zu tun. Da die beiden auf der Linksverteidigerposition beziehungsweise als linker Innenverteidiger gesetzt sind, ist für Almugera Kabar kein Platz. Nun will das Talent, das zuletzt weder mittrainierte noch im Kader stand und in dieser Saison für die Profis bislang keine Minute spielte, Konsequenzen ziehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten, hat der 19-Jährige den Entschluss gefasst, die Schwarz-Gelben aufgrund mangelnder Perspektive im Winter zu verlassen. Das Wunschziel ist dabei die Premier League, wo dem Blatt zufolge neben dem FC Brentford drei weitere Vereine Interesse bekunden. Seinen Entschluss hat der junge Außenverteidiger Sportdirektor Sebastian Kehl schon vor zwei Wochen mitgeteilt.

Präferiert wird dabei von Spielerseite ein fester Transfer oder eine Leihe mit Kaufoption, für ein reines Leihgeschäft fehlt es Kabar beim BVB an Hoffnung auf Spielzeit. Die Trümpfe hält dennoch sein bisheriger Arbeitgeber in der Hand, schließlich unterzeichnete der Linksfuß erst im Februar einen Profivertrag bis 2028.