Menü Suche
Kommentar 18
Bundesliga

Aufstellungen Bayern vs. BVB: Überraschung um Gnabry & Süle

von Dominik Sandler
1 min.
Serge Gnabry guckt in die Luft @Maxppp
FC Bayern BVB

Sowohl der FC Bayern als auch Borussia Dortmund haben ihre Aufstellungen für das Topspiel des achten Spieltags veröffentlicht, das ab 18:30 Uhr in der Allianz Arena stattfindet. Bayern-Coach Vincent Kompany setzt erstmals seit dem vierten Spieltag wieder auf Nicolas Jackson in der Startelf, Serge Gnabry fehlt überraschend mit Adduktorenproblemen im Kader. Luis Díaz steht trotz der Reisestrapazen auf dem Rasen.

Unter der Anzeige geht's weiter
FC Bayern München
𝐔𝐧𝐬𝐞𝐫 𝐓𝐄𝐀𝐌 𝐠𝐞𝐠𝐞𝐧 𝐃𝐨𝐫𝐭𝐦𝐮𝐧𝐝❗💪

#FCBBVB #packmas
Bei X ansehen

Niko Kovac schickt unter anderem Niklas Süle ins Rennen, der zu seinem ersten Bundesligaeinsatz in dieser Saison kommt. Ansonsten watet der BVB mit wenigen Überraschungen für das Top-Duell auf. Pascal Groß erhält den Vorzug vor Jobe Bellingham.

Borussia Dortmund
So beginnen wir in München! ⚫️🟡

#FCBBVB
Bei X ansehen
veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (18)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
FC Bayern
BVB
Serge Gnabry

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
FC Bayern Logo FC Bayern München
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Serge Gnabry Serge Gnabry
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert