Aufstellungen Bayern vs. BVB: Überraschung um Gnabry & Süle

Sowohl der FC Bayern als auch Borussia Dortmund haben ihre Aufstellungen für das Topspiel des achten Spieltags veröffentlicht, das ab 18:30 Uhr in der Allianz Arena stattfindet. Bayern-Coach Vincent Kompany setzt erstmals seit dem vierten Spieltag wieder auf Nicolas Jackson in der Startelf, Serge Gnabry fehlt überraschend mit Adduktorenproblemen im Kader. Luis Díaz steht trotz der Reisestrapazen auf dem Rasen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Niko Kovac schickt unter anderem Niklas Süle ins Rennen, der zu seinem ersten Bundesligaeinsatz in dieser Saison kommt. Ansonsten watet der BVB mit wenigen Überraschungen für das Top-Duell auf. Pascal Groß erhält den Vorzug vor Jobe Bellingham.