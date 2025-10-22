100-Millionen-Angebot für Ekitiké enthüllt

Eintracht Frankfurt hätte für Hugo Ekitiké (23) im zurückliegenden Sommer einen dreistelligen Millionenbetrag kassieren können. Wie aus der aktuellen Ausgabe der ‚Sport Bild‘ hervorgeht, scheiterte der saudische Erstligist Al Hilal mit einem Angebot von mehr als 100 Millionen Euro beim Bundesligisten.

Hintergrund war, dass Ekitiké zum FC Liverpool wechseln wollte. Die Reds einigten sich mit den Hessen entsprechend auch auf Wunsch des französischen Angreifers auf einen Deal. Bis zu 90 Millionen Euro fließen von der Anfield Road nach Frankfurt. Damit der volle Betrag fällig wird, müsste Liverpool unter anderem die Premier League sowie die Champions League gewinnen.