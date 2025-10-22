Menü Suche
100-Millionen-Angebot für Ekitiké enthüllt

von Julian Jasch - Quelle: Sport Bild
Hugo Ekitiké kämpft um den Ball @Maxppp

Eintracht Frankfurt hätte für Hugo Ekitiké (23) im zurückliegenden Sommer einen dreistelligen Millionenbetrag kassieren können. Wie aus der aktuellen Ausgabe der ‚Sport Bild‘ hervorgeht, scheiterte der saudische Erstligist Al Hilal mit einem Angebot von mehr als 100 Millionen Euro beim Bundesligisten.

Hintergrund war, dass Ekitiké zum FC Liverpool wechseln wollte. Die Reds einigten sich mit den Hessen entsprechend auch auf Wunsch des französischen Angreifers auf einen Deal. Bis zu 90 Millionen Euro fließen von der Anfield Road nach Frankfurt. Damit der volle Betrag fällig wird, müsste Liverpool unter anderem die Premier League sowie die Champions League gewinnen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Bundesliga
SPL
Premier League
Frankfurt
Liverpool
Hilal
Hugo Ekitike

Weitere Infos

