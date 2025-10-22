„Feuer-Klauseln“: So sichert sich Schalke finanziell ab

Der FC Schalke 04 sichert sich bei potenziellen Entlassungen finanziell ab. Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ enthalten seit der Trennung von Trainer Thomas Reis im September 2023 alle Verträge der Schalker Verantwortlichen eine „Feuer-Klausel“, die bereits bei der Unterschrift die genaue Höhe der Abfindung im Falle einer Freistellung regelt. Wie hoch die Abfindung ausfällt, wird dem Bericht zufolge durch eine Matrix festgelegt, die Faktoren wie Vereinszugehörigkeit, verbleibende Vertragslaufzeit und Grundgehalt berücksichtigt und mit einem Koeffizienten verrechnet wird.

Ex-Kaderplaner Ben Manga soll nach seiner Entlassung im September durch den entsprechenden Passus mit 800.000 Euro abgefunden werden. Ex-Trainer Kees van Wonderen erhielt dem Vernehmen nach eine Abfindung in Höhe von 200.000 Euro. Keine geringen Summen für die klammen Schalker, die durch die Vertragsklauseln aber im Vergleich zur Weiterbezahlung einiges an Geld einsparen sollen. Dass in naher Zukunft erneut eine „Feuer-Klausel“ greifen muss, deutet sich derzeit zur Freude der S04-Fans nicht an. Coach Miron Muslic und Sportvorstand Frank Baumann haben die Königsblauen wieder zurück in die Erfolgsspur geführt.