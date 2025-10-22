Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Klares Transfer-Ziel für Werner

von Dominik Schneider - Quelle: Bild
Timo Werner im RBL-Training @Maxppp

Der Wunsch nach einem Wechsel im Januar reift bei Timo Werner immer mehr. Nach ‚Bild‘-Informationen hat sich der 29-jährige Stürmer von RB Leipzig zum Ziel gesetzt, das Winter-Transferfenster für einen Transfer in die Major League Soccer zu nutzen. Dort könnte er ein halbes Jahr vor Ablauf seines Vertrages bei den Sachsen einen Neustart wagen.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der Vergangenheit wurde Werner immer mit dem RB-Schwesterklub in New York in Verbindung gebracht. Dem Bericht der Boulevardzeitung zufolge ist das derzeit aber kein akutes Thema mehr. Vielmehr liebäugelt Werner mit Franchises aus Los Angeles und anderen US-Metropolen.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Major League Soccer
RB Leipzig
Timo Werner

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Major League Soccer Major League Soccer
RB Leipzig Logo RB Leipzig
Timo Werner Timo Werner
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert