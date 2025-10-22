Klares Transfer-Ziel für Werner

Der Wunsch nach einem Wechsel im Januar reift bei Timo Werner immer mehr. Nach ‚Bild‘-Informationen hat sich der 29-jährige Stürmer von RB Leipzig zum Ziel gesetzt, das Winter-Transferfenster für einen Transfer in die Major League Soccer zu nutzen. Dort könnte er ein halbes Jahr vor Ablauf seines Vertrages bei den Sachsen einen Neustart wagen.

In der Vergangenheit wurde Werner immer mit dem RB-Schwesterklub in New York in Verbindung gebracht. Dem Bericht der Boulevardzeitung zufolge ist das derzeit aber kein akutes Thema mehr. Vielmehr liebäugelt Werner mit Franchises aus Los Angeles und anderen US-Metropolen.