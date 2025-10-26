Normaler Clásico reicht nicht mehr | Wagner eine Märchenfigur?
Super heißer Clásico
Real Madrid gegen den FC Barcelona: Am heutigen Sonntag um 16:15 Uhr ist es mal wieder soweit. Allerhand Vorgeschichten wie die Sperre für Hansi Flick oder gegenseitige öffentliche Provokationen lassen die spanische Presse den heißesten Clásico seit Jahren erwarten. „Superclásico“, titelt etwa die ‚Marca‘. Extra pikant: Der Gewinner führt anschließend die La Liga-Tabelle an, weshalb die ‚Mundo Deportivo‘ hinzufügt: „Clásico um die Tabellenführung.“ Die ‚Sport‘ rechnet damit, dass die diesjährige Ausgabe der „Clásico der Wahrheit“ wird. Es ist also angerichtet.
Die La Liga-Spitze
|#
|Mannschaft
|Pkt
|Sp.
|+/-
|S
|U
|N
|Tore
|GT
|1
|Real Madrid
|24
|9
|+11
|8
|0
|1
|20
|9
|2
|Barcelona
|22
|9
|+14
|7
|1
|1
|24
|10
|3
|Villarreal
|20
|10
|+8
|6
|2
|2
|18
|10
|4
|Espanyol
|18
|10
|+3
|5
|3
|2
|14
|11
Herr Tur Tur
Mit 0:6 ging der FC Augsburg gestern gegen RB Leipzig baden. Trainer Sandro Wagner hatte laut eigener Aussage „echt einen Scheißnachmittag“. In der Wunde bohrt nun die ‚Bild‘, die fragt: „Ist Wagner ein Herr Tur Tur?“ Dabei handelt es sich um eine Märchenfigur aus der berühmten Augsburger Puppenkiste „Herr Tur Tur ist ein sympathischer Scheinriese. Je mehr man sich nähert, desto kleiner wird er“, so der provokante Vergleich mit dem oft vollmundig daherkommenden Wagner, der auch an sich selbst nur die höchsten Erwartungen formuliert. Die Realität heißt jedoch: Bundesliga-Platz 15 mit dem FCA.
