Bericht: Toppmöller degradiert prominentes Stürmer-Duo

Bis vor kurzem hatten die Verantwortlichen von Eintracht Frankfurt 26-Millionen-Zugang Elye Wahi (22) noch den Durchbruch zugetraut, doch allmählich schwindet allem Anschein nach die Hoffnung auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Wie die ‚Bild‘ berichtet, sollte sich der Franzose die Spielzeit eigentlich mit Jonathan Burkardt (25) aufteilen, der im Sommer für 21 Millionen Euro vom FSV Mainz 05 kam und sich noch an die englischen Wochen gewöhnen muss. Doch in den vergangenen vier Partien kam Wahi kumuliert auf 27 Einsatzminuten.

Am Wochenende gegen den SC Freiburg (2:2) schmorte der Rechtsfuß sogar 90 Minuten auf der Bank. Cheftrainer Dino Toppmöller brachte stattdessen Flügelspieler Jean-Mattéo Bahoya (20) für Burkardt ins Spiel – Mittelstürmer Michy Batshuayi (32) fand sich nicht einmal im Kader wieder.

Insofern spricht das Boulevardblatt von einer Degradierung und geht davon aus, dass das Sturm-Duo auch künftig kaum noch eine Chance bekommen wird. Vielmehr könnte es auf einen Abgang im Winter hinauslaufen. In William Osula (22/Newcastle United) steht bereits ein möglicher Nachfolger auf der Matte.