Galatasaray schließt 83-Millionen-Deal ab

Bei Galatasaray klingelt in den kommenden Jahren die Kasse. Wie der Champions League-Teilnehmer bekanntgibt, wurde der Ausrüsterdeal mit PUMA bis 2036 verlängert. Die Bezüge für die kommenden zehn Jahre wurden damit einhergehend auf ein Nettovolumen von 83 Millionen Euro angehoben.

Doch damit nicht genug. In der Vereinbarung mit dem Sportartikelhersteller sind ebenso erfolgsbasierte Boni enthalten. So kann die jährliche Summe von 8,3 Millionen Euro auf 14,5 Millionen Euro ansteigen. Vizepräsident Abdullah Kavukcu sagte dazu auf der heutigen Pressekonferenz: „Die Boni sind realisierbar. Wir haben einen guten Deal gemacht.“