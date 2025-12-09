Türkei-Gerüchte: Can hat eine klare Präferenz
Zuletzt kamen Gerüchte um Emre Can und einen möglichen Wechsel in die Türkei auf. Der Kapitän von Borussia Dortmund verfolgt dahingehend klare Pläne.
Fenerbahce, Galatasaray, Besiktas – die gesamte Fußballprominenz der Türkei hat angeblich Interesse an einer Verpflichtung von Emre Can. Sogar schon im Januar sollen die Klubs ihre Chance auf einen Deal für den 31-Jährigen wittern. Borussia Dortmunds Kapitän verfolgt jedoch einen eigenen Plan hinsichtlich seiner Zukunft.
Laut der ‚Bild‘ will der Defensiv-Allrounder Dortmund nicht verlassen und sieht sich weiterhin in Schwarz-Gelb. Bis Sommer läuft der Vertrag des Rechtsfußes, ein vorzeitiger Abschied von der Strobelallee spielt offenbar keine Rolle in Cans Überlegungen. Aktuell deutet vieles sogar auf eine Verlängerung über den Sommer hinaus hin.
BVB will verlängern
Denn der Boulevardzeitung zufolge denken auch Lars Ricken (Geschäftsführer) und Sebastian Kehl (Sportdirektor) an eine langfristige Zusammenarbeit mit dem 48-fachen Nationalspieler. Intern gilt Can als wichtiger Kitt in der Mannschaft. Der Führungsspieler kümmert sich dem Vernehmen nach um junge Spieler und Neuverpflichtungen, übernimmt dementsprechend viel Verantwortung in der Kabine.
Auch bei Trainer Niko Kovac steht Can hoch im Kurs. Da wundert es nicht, dass ein Abschied im Januar derzeit kaum realistisch erscheint. Die BVB-Bosse wollen Can einen neuen Einjahresvertrag anbieten, heißt es weiter. Dann würden auch die Gerüchte um einen Transfer in die Süper Lig schnell verstummen.
Weitere Infos
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden