Ablöse steht: Endspiel für Haidara

von Dominik Sandler - Quelle: Sky
Amadou Haidara im Training von RB Leipzig @Maxppp

Am morgigen Freitag (20:30 Uhr) wird Amadou Haidara gegen Union Berlin ein letztes Mal die Chance haben, für RB Leipzig aufzulaufen. Wie ‚Sky‘ berichtet, geht es für den 27-Jährigen anschließend mit Mali zum Afrika-Cup, ehe er zum RC Lens wechseln wird. Dem Bezahlsender zufolge fehlen nur noch die letzten Details, bei der Ablösesumme haben sich die beiden Klubs auf einen niedrigen einstelligen Millionen-Betrag geeinigt.

Somit bricht der Mittelfeldspieler nach sechseinhalb Jahren bei den Sachsen im Winter vorzeitig seine Zelte ab. Der Vertrag von Haidara wäre im kommenden Sommer ohnehin ausgelaufen, RB spart sich durch den vorzeitigen Abgang zwischen 2,5 und drei Millionen Euro an Gehalt. Insgesamte absolvierte der Rechtsfuß 222 Partien für Leipzig. In dieser Saison hat Ole Werner bislang komplett auf Haidara verzichtet.

