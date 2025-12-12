15 Millionen: De Paul verlässt Atlético endgültig

Rodrigo De Paul bleibt Inter Miami über die Saison hinaus erhalten. Der MLS-Vertreter hat die Kaufoption von 15 Millionen Euro gezogen. Bislang war der 31-Jährige nur von Atlético Madrid ausgeliehen, nun verlässt er die Rojiblancos endgültig.

De Pauls erstes Halbjahr in Miami war von großem Erfolg geprägt. Mit dem Team aus Florida gewann er am vergangenen Wochenende den MLS-Cup. Beim 3:1-Erfolg gegen Thomas Müller (36) und die Vancouver Whitecaps erzielte der argentinische Mittelfeldakteur sogar einen Treffer.