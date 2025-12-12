Menü Suche
15 Millionen: De Paul verlässt Atlético endgültig

von Lukas Weinstock
Rodrigo de Paul jubelt zu den Fans @Maxppp

Rodrigo De Paul bleibt Inter Miami über die Saison hinaus erhalten. Der MLS-Vertreter hat die Kaufoption von 15 Millionen Euro gezogen. Bislang war der 31-Jährige nur von Atlético Madrid ausgeliehen, nun verlässt er die Rojiblancos endgültig.

Atlético de Madrid
Rodrigo de Paul se despide del Atlético de Madrid y continuará su carrera profesional en el @InterMiamiCF.



¡Te deseamos lo mejor en este nuevo reto profesional, Rodri!
De Pauls erstes Halbjahr in Miami war von großem Erfolg geprägt. Mit dem Team aus Florida gewann er am vergangenen Wochenende den MLS-Cup. Beim 3:1-Erfolg gegen Thomas Müller (36) und die Vancouver Whitecaps erzielte der argentinische Mittelfeldakteur sogar einen Treffer.

