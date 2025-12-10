Neuer Müller-Deal schon in Arbeit

Kurz nachdem der Vertrag von Thomas Müller (36) per Option um ein Jahr ausgedehnt wurde, steht bereits ein neuer Deal im Raum. Dem 131-fachen deutschen Nationalspieler haben die Vereinsverantwortlichen nach Informationen der ‚Sport Bild‘ bereits signalisiert, dass eine erneute Verlängerung bis Sommer 2028 geplant ist.

Hintergrund sei, dass die MLS-Saison, die aktuell im Verlauf eines Kalenderjahres ausgetragen wird, künftig wie im europäischen Fußball üblich von Sommer bis Sommer laufen soll. Um die Umstellung ab der Saison 2027/28 möglich zu machen, wird es im ersten Halbjahr 2027 eine Mini-Spielzeit geben. Müller könnte dann noch um zwei Meisterschaftstitel mitspielen.