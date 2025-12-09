Menü Suche
Option bei Müller gezogen

von Lukas Hörster - Quelle: whitecapsfc.com
Thomas Müller im Regen von Vancouver @Maxppp

Thomas Müller geht auch im kommenden Jahr für die Vancouver Whitecaps auf Torejagd. Wie die Kanadier in der Nacht auf Dienstag mitteilten, wurde die entsprechende Option im Vertrag des ehemaligen deutschen Nationalspielers gezogen.

Müller war im August vom FC Bayern nach Vancouver gewechselt. Mit acht Toren und drei Vorlagen in zwölf Partien war der 36-Jährige maßgeblich am Einzug ins Finale um die nordamerikanische Meisterschaft beteiligt. Dort mussten sich Müller und Co. am vergangenen Samstag aber mit 1:3 gegen Lionel Messis Inter Miami geschlagen geben.

