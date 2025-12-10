Neuer Vertrag: Gute Karten für Reus

Marco Reus hinterlässt bei seinem neuen Verein Los Angeles Galaxy einen guten Eindruck. Tom Braun, Präsident und operativer Geschäftsführer des MLS-Klubs, lobt den Deutschen gegenüber den ‚Ruhr Nachrichten‘ in den höchsten Tönen: „Marco hat großen Anteil am Erfolg des Klubs, hat uns letztes Jahr zum Meistertitel verholfen und wir freuen uns, dass er Teil des Teams ist“, so der 42-Jährige.

Reus wechselte im Sommer 2024 in die Staaten, wo sein aktuelles Arbeitspapier noch bis Ende 2026 läuft. Aufgrund des Erfolgs laufen aber bereits Verhandlungen, um den Vertrag des 36-Jährigen auszuweiten. Braun betont die Bedeutung des Spielers: „Ich denke, wenn man jemanden wie Marco Reus in die MLS holt, bedeutet das sehr viel. Allein seine Fähigkeiten auf dem Spielfeld sprechen für sich. Unsere Fans lieben ihn und haben ihn wirklich sehr unterstützt. Er hat so viel für unser Team und unsere Gemeinschaft getan.“