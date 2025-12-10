Novum: RB klärt Mintzlaff-Nachfolge

Bundesligist RB Leipzig hat einen neuen CEO gefunden. Die Sachsen teilen mit, dass Tatjana Haenni die Rolle ab dem neuen Kalenderjahr übernehmen wird. Bislang hatte Oliver Mintzlaff den Posten des Vorstandsvorsitzenden inne.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 50-Jährige ist mittlerweile aber an der Seite von Jürgen Klopp beim Mutterkonzern des Brauseklubs tätig. Haenni ist die erste Frau, die im deutschen Profifußball als Vorsitzende agiert. Die 59-Jährige war selbst Profifußballerin und Nationalspielerin der Schweiz, in den vergangenen Jahren arbeitete sie unter anderem für die UEFA und die FIFA und kümmerte sich dort um den Bereich Frauenfußball.