Bundesliga
Novum: RB klärt Mintzlaff-Nachfolge
1 min.
@Maxppp
Bundesligist RB Leipzig hat einen neuen CEO gefunden. Die Sachsen teilen mit, dass Tatjana Haenni die Rolle ab dem neuen Kalenderjahr übernehmen wird. Bislang hatte Oliver Mintzlaff den Posten des Vorstandsvorsitzenden inne.
Die 59-jährige Schweizerin wird ab dem 1. Januar 2026 ihre neue Rolle als CEO bei RB Leipzig antreten. Johann Plenge wird in der neuen Struktur befördert.
Die Roten Bullen besetzen die nach dem Abgang von Oliver Mintzlaff vakante Position des CEO und unterstreichen so den Anspruch, den Club durch eine erweiterte Führungsstruktur zukunftsfähig aufzustellen. Haenni wird der RB-Geschäftsführung mit Johann Plenge (Business), Florian Hopp (Administration) und Marcel Schäfer (Sport) vorstehen. Gemeinsam soll die Weiterentwicklung des Clubs in allen Bereichen vorangetrieben werden.
Die erst kürzlich neu eröffnete Geschäftsstelle, die Ausrichtung auf weiteres Wachstum sowie die kontinuierliche strukturelle Entwicklung auf allen Ebenen zeigen, dass sich der Club nach wie vor in einer Expansionsphase befindet. Damit einhergehend steigen nicht nur die Aufgaben und Ansprüche an Strukturen und Prozesse, sondern auch die nationalen und internationalen Anforderungen.
Des Weiteren wird Johann Plenge (40) im Rahmen der neuen Struktur zum Stellvertretenden Vorsitzenden der Geschäftsführung befördert. Plenge verantwortet neben den bisherigen Business-Bereichen vor allem die für RB Leipzig immer wichtiger werdenden Felder der nationalen und internationalen Verbands- und Ligen-Arbeit.
Der 50-Jährige ist mittlerweile aber an der Seite von Jürgen Klopp beim Mutterkonzern des Brauseklubs tätig. Haenni ist die erste Frau, die im deutschen Profifußball als Vorsitzende agiert. Die 59-Jährige war selbst Profifußballerin und Nationalspielerin der Schweiz, in den vergangenen Jahren arbeitete sie unter anderem für die UEFA und die FIFA und kümmerte sich dort um den Bereich Frauenfußball.
