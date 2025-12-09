RB Leipzig: Nusa fällt aus

RB Leipzig muss vorerst auf Antonio Nusa verzichten. Nach Informationen der ‚Bild‘ hat sich der Flügelstürmer am Samstag beim 6:0-Kantersieg gegen Eintracht Frankfurt eine Verletzung am linken Sprunggelenk zugezogen. Der 20-Jährige werde definitiv gegen Union Berlin am Freitag (20:30 Uhr) ausfallen, auch ein Einsatz zum Jahresabschluss gegen Bayer Leverkusen am 20. Dezember (18:30 Uhr) sei unwahrscheinlich.

Bei den Sachsen fehlt damit nach Assan Ouédraogo (19) der nächste wichtige Offensivspieler verletzungsbedingt. Nusa hatte sich beim Tabellenzweiten in den vergangenen Wochen auf dem linken Flügel festgespielt und befand sich in Topform. Durch seine Leistungen hat der norwegische Nationalspieler sogar das Interesse des FC Barcelona auf sich gezogen.