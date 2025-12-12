Hohe Ablöse: Bundesligisten jagen Mittelfeld-Talent Dennis

RB Leipzig pflegt gute Verbindungen zu Göztepe. Erst im vergangenen Sommer verpflichteten die Sachsen Rômulo (23) vom türkischen Erstligisten, der in bislang zehn Bundesliga-Spielen sieben Torbeteiligungen verzeichnete. Nun könnte RB erneut im Westen der Türkei zuschlagen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie die türkische Nachrichtenagentur ‚DHA‘ berichtet, hat der Bundesligist ein Auge auf Anthony Dennis (21) geworfen. Für den defensiven Mittelfeldspieler ruft Göztepe dem Bericht zufolge eine Ablöse von acht Millionen Euro auf.

Neben Leipzig sei auch Union Berlin an einer Verpflichtung interessiert. Es ist jedoch fraglich, ob die Köpenicker bei einer Ablöse in dieser Größenordnung mithalten können. Im zurückliegenden Sommer wurden bereits die TSG Hoffenheim, der FC Augsburg und der FSV Mainz 05 mit Dennis in Verbindung gebracht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut der ‚DHA‘ könnte der Nigerianer den Verein unter Umständen bereits im Winter verlassen, spätestens im Sommer soll er aber für die Bundesligisten eine Option sein. Sein Vertrag bei Göztepe läuft noch bis 2027.