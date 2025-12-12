Menü Suche
Kommentar 2
Bundesliga

Hohe Ablöse: Bundesligisten jagen Mittelfeld-Talent Dennis

Anthony Dennis macht aktuell bei Göztepe auf sich aufmerksam. Zwei Bundesligisten haben den 21-Jährigen ins Visier genommen.

von Lukas Weinstock - Quelle: DHA
1 min.
Ole Werner erzählt, Marcel Schäfer hört zu @Maxppp

RB Leipzig pflegt gute Verbindungen zu Göztepe. Erst im vergangenen Sommer verpflichteten die Sachsen Rômulo (23) vom türkischen Erstligisten, der in bislang zehn Bundesliga-Spielen sieben Torbeteiligungen verzeichnete. Nun könnte RB erneut im Westen der Türkei zuschlagen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie die türkische Nachrichtenagentur ‚DHA‘ berichtet, hat der Bundesligist ein Auge auf Anthony Dennis (21) geworfen. Für den defensiven Mittelfeldspieler ruft Göztepe dem Bericht zufolge eine Ablöse von acht Millionen Euro auf.

Neben Leipzig sei auch Union Berlin an einer Verpflichtung interessiert. Es ist jedoch fraglich, ob die Köpenicker bei einer Ablöse in dieser Größenordnung mithalten können. Im zurückliegenden Sommer wurden bereits die TSG Hoffenheim, der FC Augsburg und der FSV Mainz 05 mit Dennis in Verbindung gebracht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut der ‚DHA‘ könnte der Nigerianer den Verein unter Umständen bereits im Winter verlassen, spätestens im Sommer soll er aber für die Bundesligisten eine Option sein. Sein Vertrag bei Göztepe läuft noch bis 2027.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Süper Lig
Göztepe
RB Leipzig
Union Berlin
Anthony Junior Dennis

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Süper Lig Süper Lig
Göztepe Logo Göztepe
RB Leipzig Logo RB Leipzig
Union Berlin Logo 1. FC Union Berlin
Anthony Junior Dennis Anthony Junior Dennis
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert