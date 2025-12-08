Medien: Bayern im Kampf um Barco & Oulaï

Nach seinem festen Wechsel von Brighton & Hove Albion zu Racing Straßburg wurde Valentín Barco zunächst als linker Schienenspieler eingesetzt. Mittlerweile ist der 21-Jährige nicht mehr aus dem Zentrum der Franzosen wegzudenken, zieht die Fäden und schaltet sich auch in die Offensive ein. Ein Tor und vier Vorlagen nach 13 Spielen sprechen eine klare Sprache.

Unter der Anzeige geht's weiter

Durch seine Leistungen hat sich Barco in den Fokus einiger Topklubs gespielt. Laut ‚CaughtOffside‘ haben der FC Chelsea, Atlético Madrid und der FC Bayern den Argentinier auf die Beobachtungsliste gesetzt. Die Blues haben dabei aktuell die besten Karten, schließlich ist Straßburg der Partnerverein der Westlondoner. Ohnehin käme ein Transfer wohl erst im Sommer infrage.

Sollte es für die Bayern mit einer Verpflichtung nicht klappen, könnte auch Christ Inao Oulaï zum Thema werden. Die türkische Zeitung ‚Taka Gazete‘ bringt den 19-jährigen Ivorer von Trabzonspor bei Manchester City und den Bayern ins Gespräch. Beide Klubs sollen sogar ein Angebot für den Winter vorbereiten. Der türkische Erstligist habe allerdings derzeit kein Interesse daran, den Achter abzugeben. Es sei denn, es kommt ein unmoralisches Angebot.