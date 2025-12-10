Gnabry-Angebot: „Damit werden wir leben müssen“

Max Eberl hat sich zu den nach wie vor andauernden Vertragsgesprächen mit Serge Gnabry (30) geäußert. „Man versucht irgendwie, einen Weg zu finden. Dass wir unser Budget nicht überschreiten, also den Spielern ein Angebot zu unterbreiten, mit dem man leben kann“, so der Sportchef des FC Bayern im Anschluss an den 3:1-Erfolg in der Champions League gegen Sporting Lissabon.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gnabrys Vertrag endet im Anschluss an die Saison. Der Spieler selbst hatte zuletzt erklärt, er habe „keinen Zeitplan“, was die weiteren Verhandlungen mit den Bayern betrifft. Im Raum steht ein neues Arbeitspapier bis 2028 inklusive Gehaltskürzung. „Da werden wir hoffentlich auch Wege und Brücken finden“, hofft Eberl auf eine Einigung.