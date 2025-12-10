Menü Suche
Gnabry-Angebot: „Damit werden wir leben müssen“

von Tobias Feldhoff - Quelle: Sky
Serge Gnabry klatscht ab mit Lennart Karl @Maxppp

Max Eberl hat sich zu den nach wie vor andauernden Vertragsgesprächen mit Serge Gnabry (30) geäußert. „Man versucht irgendwie, einen Weg zu finden. Dass wir unser Budget nicht überschreiten, also den Spielern ein Angebot zu unterbreiten, mit dem man leben kann“, so der Sportchef des FC Bayern im Anschluss an den 3:1-Erfolg in der Champions League gegen Sporting Lissabon.

Gnabrys Vertrag endet im Anschluss an die Saison. Der Spieler selbst hatte zuletzt erklärt, er habe „keinen Zeitplan“, was die weiteren Verhandlungen mit den Bayern betrifft. Im Raum steht ein neues Arbeitspapier bis 2028 inklusive Gehaltskürzung. „Da werden wir hoffentlich auch Wege und Brücken finden“, hofft Eberl auf eine Einigung.

