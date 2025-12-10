Bayern oder Premier League: Kanes klare Priorität

Phänomenale 31 Scorerpunkte (28 Tore, drei Vorlagen) hat Harry Kane bis dato in der neuen Spielzeit in 23 Einsätzen gesammelt. Gut für den FC Bayern, dass der Superstar in diesem Winter wohl nicht von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch macht, dank der er theoretisch im kommenden Sommer für 65 Millionen Euro wechseln darf.

Kein Geheimnis ist, dass man in England eine Rückkehr des Nationalmannschaftskapitäns sehr begrüßen würde. Wie aus der aktuellen Ausgabe der ‚Sport Bild‘ hervorgeht, sind Kane „weitere Titel mit dem FC Bayern“ allerdings „wichtiger als der Torrekord in der Premier League“. Zur Erinnerung: 47 Treffer fehlen dem 32-Jährigen auf die 260-Tore-Bestmarke von Alan Shearer.

Statt auf einen Bayern-Abschied – Interesse an einer Zusammenarbeit mit Kane bekundete zuletzt unter anderem auch der FC Barcelona – könnte es auf eine Verlängerung seines bis 2027 datierten Kontrakts hinauslaufen, das haben beide Parteien in der Vergangenheit bereits durchblicken lassen.

Während die Klubbosse konkrete Gespräche nach Ablauf der Klausel im Februar aufnehmen wollen, ist für Kane nach Informationen der ‚Sport Bild‘ sogar denkbar, die Verhandlungen erst im Anschluss an die WM aufzunehmen. Dann müssten sich die Anhänger des deutschen Rekordmeisters noch eine Weile bis zum möglichen Vollzug gedulden.