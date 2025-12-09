Bayern-Angebot für Neuers Nachfolger?

Auf der Suche nach einem Nachfolger für Manuel Neuer (40) haben die Scouts des FC Bayern offenbar einen Blick auf Gabriel Brazão vom FC Santos geworfen. Dem Portal ‚Diário do Peixe‘ sind die Münchner sogar schon mit einem Angebot für den Torhüter vom Neymar-Klub vorstellig geworden. Die Offerte soll ein Gesamtvolumen von 17 Millionen Euro haben und sich in eine Sockelablöse von zwölf Millionen Euro plus Boni und eine Weiterverkaufsbeteiligung von 30 Prozent aufspalten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Name Brazão fiel in den vergangenen Monaten bereits im Zusammenhang mit den Bayern, einen konkreten Vorstoß des deutschen Rekordmeisters gab es aber bislang nicht. Santos muss aufgrund wirtschaftlicher Zwänge Einnahmen durch Verkäufe generieren und würde die Nummer eins gerne ins Ausland verkaufen. Ligakonkurrent Flamengo buhlt dem Bericht zufolge ebenfalls um den Schlussmann.