Zwei Bayern-Talente monatelang raus

Die beiden 18-jährigen Tim Binder und Leon Klanac werden dem FC Bayern München längerfristig fehlen. Wie der Verein offiziell mitteilt, werden beide Talente mehrere Monate ausfallen. Torwart Klanac, der in dieser Saison bereits mehrfach im Profikader stand, erlitt eine Oberschenkelverletzung, während Flügelspieler Binder aufgrund einer Fußverletzung aussetzen muss.

Die beiden Perspektivspieler sind jeweils noch bis 2029 an den Verein gebunden und durften in den vergangenen Wochen regelmäßig bei der ersten Mannschaft mittrainieren. Zum Rückrundenauftakt der Zweitvertretung des Rekordmeisters Ende Februar könnten beide wieder fit sein.