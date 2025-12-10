Menü Suche
Kompany reagiert auf Guerreiro-Gerüchte

von Julian Jasch - Quelle: Sport TV
Raphaël Guerreiro wandert auf die Bank des FC Bayern @Maxppp

Vincent Kompany ist auf die Abschiedsgerüchte um Raphaël Guerreiro (31) zu sprechen gekommen. Nach dem gestrigen 3:1-Sieg des FC Bayern gegen Sporting Lissabon wurde der Cheftrainer beim portugiesischen ‚Sport TV‘ auf einen möglichen Winter-Wechsel des Allrounders zu Benfica Lissabon angesprochen und antwortete: „Ich beschäftige mich nicht mit Gerüchten. Ich habe einen großartigen Spieler, einen fantastischen Profi. Jemand, der der Mannschaft immer hilft, das hat er heute und auch am Wochenende getan.“

Kompany weiter: „Er ist ein wichtiger Teil des Teams. Seine Zukunft wird intern und mit niemand anderem besprochen.“ Guerreiro gehört in München zu den Rotationsspielern (15 Einsätze). Um Chancen auf eine Teilnahme bei der WM im kommenden Jahr zu festigen, könnte der Linksfuß zwecks Spielpraxis im Januar an einen Abschied denken. Unabhängig davon läuft es spätestens im Anschluss an die Saison auf eine Trennung hinaus, eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrags ist nach aktuellem Stand eher unwahrscheinlich.

