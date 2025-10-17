Frankfurt glaubt noch an Wahi-Durchbruch

Die Verantwortlichen von Eintracht Frankfurt haben die Hoffnung nicht aufgegeben, dass sich Elye Wahi (22) durchsetzen kann. Das berichtet ‚Absolut Fussball‘. Demnach trauen Sportvorstand Markus Krösche und Co. dem 26-Millionen-Zugang den späten Durchbruch zu.

Bislang konnte Wahi die Erwartungen angesichts seiner hohen Ablöse nicht erfüllen. Zuletzt kursierten gar Gerüchte, die Adler würden den Franzosen im Winter wieder abgeben, sollte ein akzeptables Angebot eintreffen. Vorher wird sich der Rechtsfuß in den kommenden Wochen aber noch beweisen dürfen.