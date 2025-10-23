Frankfurter Gegentor-Flut: Toppmöller schon ratlos?

Das 1:5 gegen den FC Liverpool führte bei Eintracht Frankfurt jedem vor Augen, wie schlimm es um die Defensivqualitäten der Mannschaft steht. Seit Saisonbeginn kassierten die Adler wettbewerbsübergreifend 29 Gegentore – wohlgemerkt in lediglich elf Partien. Nur dank der starken Offensive um Can Uzun (19), Ritsu Doan (27), Farès Chaïbi (22), Jean-Mattéo Bahoya (20) und Jonathan Burkardt (25) ist die SGE in allen Wettbewerben noch in Reichweite der Saisonziele.

Inzwischen kann jedoch der Gedanke reifen, dass Dino Toppmöller hinsichtlich der Defensive in Ratlosigkeit verfällt. Das vorhandene Personal ist außer Form und stellt den Cheftrainer vor schwierige Aufgaben. Wirklich ernstzunehmende Alternativen zu Arthur Theate (25) und Kapitän Robin Koch (29) im Zentrum gibt es nicht, weshalb sich Toppmöller zu anderen Maßnahmen gezwungen sah.

Tabelle Gesamt Bundesliga # Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT 5 Leverkusen 14 7 +5 4 2 1 16 11 6 Köln 11 7 +2 3 2 2 12 10 7 Frankfurt 10 7 +1 3 1 3 19 18 8 Hoffenheim 10 7 0 3 1 3 12 12 9 Union Berlin 10 7 -3 3 1 3 11 14 Komplette Rangliste

Pulver schon verschossen?

Gegen die Reds stellte er auf Dreier- respektive Fünferkette um. Das Ergebnis zeigt, ein misslungener Versuch. Liverpool wartet mit Weltklassestürmern auf, litt aber in den vergangenen Spielen unter Ladehemmung. Ein Knoten, der gegen die Eintracht platzte. Momentan wirkt Frankfurt eher wie ein Aufbaugegner als eine ernstzunehmende Bedrohung. Zu leicht wird den Gegnern das Toreschießen ermöglicht.

Auch der Wechsel zwischen den Pfosten verpuffte. Kauã Santos (22) war keinesfalls fehlerlos, gleichzeitig aber nicht der alleinige Grund für die Masse an Gegentoren, die Frankfurt zuletzt schlucken musste. Michael Zetterer (30) zeigte gegen die Reds zwar tolle Paraden. Von seinen Teamkollegen wurde der Routinier aber zu oft im Stich gelassen.

Dino Nicolas Toppmöller 44 Jahre - 106 Pflichtspiele 44% 47 Siege 26% 28 Unentschieden 29% 31 Niederlagen 1,56 punkte pro Spiel (in Liga)

Frankfurt braucht Turnaround

Wie Toppmöller nun für die Trendwende sorgen will, ist fraglich und bleibt abzuwarten. System- und Torwartwechsel brachten nicht mit sofortiger Wirkung den gewünschten Erfolg. Dass der Trainer noch andere Tools im Werkzeugkasten hat, um eine Mannschaft positiv zu beeinflussen, hat er in der Vergangenhei schon bewiesen.

Gegen den FC St. Pauli (Samstag, 15:30 Uhr) muss die SGE ein anderes Gesicht zeigen und vor allem Zugriff in der Defensive bekommen. Funktioniert das wieder nicht, könnten Toppmöller allmählich die Instrumente ausgehen, um den notwendigen Effekt zu erzielen. Ob der 44-Jährige tatsächlich jetzt schon ratlos ist oder den Europapokalteilnehmer zeitnah zurück in die Erfolgsspur bringt, wird sich zeigen.