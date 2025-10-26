Menü Suche
Mysteriöse Quelle: Klopp offen für Liverpool-Sensation

Nach einem starken Saisonstart ist der FC Liverpool auf den sechsten Tabellenplatz der Premier League abgerutscht. Ist die Zeit reif für die wohl größte Trainer-Sensation?

Die sportliche Krise beim FC Liverpool hält an, die gestrige Niederlage gegen den FC Brentford war die fünfte aus den vergangenen sechs Spielen. Mittlerweile sollen auch die Zweifel an Meistertrainer Arne Slot lauter werden. Als Ersatz kommt nur einer infrage.

Wie der in England gleichermaßen mysteriöse wie ruhmreiche X-Account ‚indykaila News‘ berichtet, wird in Liverpool tatsächlich über eine Rückkehr von Jürgen Klopp nachgedacht. Dem Social-Media-Format soll „eine Quelle“ bestätigt haben, dass die Klub-Bosse davon überzeugt sind, dass ‚The Normal One‘ offen für ein Anfield Road-Comeback wäre.

‚Indykaila News‘ führt aus, dass nicht nur die Ergebnisse, sondern vor allem die schwachen Leistungen Sorgen auslösen. An eine schnelle Slot-Entlassung wird zwar nicht geglaubt, sollte der Niederländer aber nicht bald die Wende einleiten können, würde bei den Reds niemand zögern, auch Mitten in der Saison einen Trainerwechsel zu vollziehen.

Eine Kontaktaufnahme mit Klopp habe noch nicht stattgefunden. Ohnehin müsste erst eine Lösung mit RB gefunden werden, steht der Weltklubtrainer der Jahre 2019 und 2020 doch noch bis 2029 als Global Sports Director beim Brauseklub unter Vertrag.

