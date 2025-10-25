Fernandes: Abschiedsgedanken erst nach der WM

Bruno Fernandes hat klargestellt, dass er zum jetzigen Zeitpunkt nicht über einen Abschied von Manchester United nachdenken wird. „Mein Fokus liegt auf Manchester United, mein Agent kennt meine Arbeitsweise. Wenn er mit mir sprechen möchte, wird das nach der Weltmeisterschaft sein. Bis dahin werde ich mit niemandem sprechen“, unterstreicht der Portugiese gegenüber ‚The Athletic‘.

Sollte sich der 31-Jährige dann für einen Wechsel entscheiden, könnten sich interessierte Klubs die Verhandlungen mit United sparen. Laut einem Bericht der ‚BBC‘ ist in dem bis 2027 datierten Kontrakt eine Ausstiegsklausel in Höhe von 65 Millionen Euro verankert. Neben Klubs aus Saudi-Arabien wurde der Spielmacher auch immer mal wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht.