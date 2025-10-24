Menü Suche
La Liga

Barça oder United: Rashford mit klarem Ziel

von Dominik Sandler - Quelle: ESPN
1 min.
Marcus Rashford und Jules Koundé jubeln @Maxppp

Leihspieler Marcus Rashford will auch über die Saison hinaus beim FC Barcelona bleiben. Gegenüber ‚ESPN‘ sagt der 27-Jährige auf die Frage, ob er sich vorstellen kann, länger bei den Katalanen zu bleiben: „Natürlich. Ich genieße diesen Verein und für jeden, der Fußball liebt, ist Barça ein sehr bedeutender Verein der Geschichte. Für jeden Spieler ist es eine Ehre, hier zu spielen.“ Der Engländer spielt zunächst auf Leihbasis in Spanien, Barça kann ihn im Anschluss für 30 Millionen Euro verpflichten.

Im vergangenen Sommer wagte Rashford erstmals den Schritt ins Ausland, nachdem er zuvor mehr als 20 Jahre lang für Manchester United gespielt, dort unter Rúben Amorim aber keine Chance gesehen hatte. „Die Leute vergessen das, aber ich habe 23, 24 Jahre meines Lebens bei Manchester United verbracht. Manchmal braucht man einfach eine Veränderung. Ich glaube, das ist bei mir der Fall, und ja, ich genieße alles“, so Rashford. Außerdem verrät der Angreifer, dass Barcelona in der Vergangenheit schon mehrfach interessiert gewesen sei. Nun hat der Transfer geklappt, Rashford zahlt das Vertrauen im Moment mit starken Leistungen zurück.

