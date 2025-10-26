Menü Suche
Serie A

Kurios: Sorge um De Bruyne

von Lukas Hörster
Kevin de Bruyne zieht die Augenbrauen hoch @Maxppp
Neapel 3-1 Inter Mailand

Die SSC Neapel muss wohl vorerst ohne Kevin De Bruyne auskommen. Im gestrigen Spitzenspiel der Serie A gegen Inter Mailand (3:1) verletzte sich die Spielmacher-Legende nämlich kurios: In der 33. Minute verwandelte er einen Elfmeter zum 1:0, griff sich aber sofort an die Rückseite des Oberschenkels und musste ausgewechselt werden.

Befürchtungen in De Bruynes belgischer Heimat gehen von einem Riss aus. Schon öfter erwischte es den 34-Jährigen an dieser Stelle. Für Neapel ist der drohende Ausfall richtig bitter. De Bruyne war im Sommer ablöse von Manchester City gekommen und schlug beim italienischen Meister gleich voll ein. Vier Tore und zwei Assists stehen nach elf Spielen zu Buche.

veröffentlicht am
