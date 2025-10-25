Menü Suche
Barça: Keine Chance bei Alvarez?

von Julian Jasch - Quelle: Calciomercato.it
Julián Álvarez im Atlético-Trikot @Maxppp

Julián Alvarez’ Berater Fernando Hidalgo nimmt den im Umlauf befindlichen Abschiedsgerüchten um seinen Klienten den Wind aus den Segeln. Gegenüber ‚Calciomercato.it‘ versichert der Agent des 25-jährigen Angreifers von Atlético Madrid: „Nichts von dem, was geschrieben wird, ist wahr. Es sind reine Spekulationen.“

Damit spielt Hidalgo auf die Berichte an, laut denen Alvarez zum FC Barcelona wechseln soll. Die Katalanen befinden sich auf der Suche nach einem Nachfolger für Robert Lewandowski (37), der vertraglich lediglich bis zum Ende der Saison gebunden ist. Ersatz à la Alvarez dürfte aber sündhaft teuer werden und für die Blaugrana entsprechend kaum zu bezahlen sein.

