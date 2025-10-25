Boateng beendet Bayern-Thema

Jérôme Boateng wird nicht zum FC Bayern zurückkehren. Per Instagram-Story kündigt der Weltmeister von 2014 an, dass er von einer Hospitanz in München absehen werde: „Nach den jüngsten Diskussionen um meine Person bin ich zu dem Entschluss gekommen, mich auf meine Themen (…) zu konzentrieren.“

Die sportliche Führung um Max Eberl hatte dem ehemaligen Abwehrchef eigentlich zugesichert, dem Training von Vincent Kompany beiwohnen zu dürfen. Daraufhin machte die Fanszene mobil und kommentierte die Pläne mit teils heftigen Spruchbannern – schließlich mit Erfolg.