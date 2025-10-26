Menü Suche
Premier League

United beginnt Maguire-Gespräche

von Remo Schatz - Quelle: Ben Jacobs
1 min.
Maguire klatscht @Maxppp

Entgegen den Beschwichtigungen von Trainer Rúben Amorim hat Manchester United nun offenbar doch erste Schritte eingeleitet, den Vertrag von Harry Maguire zu verlängern. Wie Ben Jacobs berichtet, wurden mittlerweile erste Gespräche geführt. Der englische Journalist schränkt jedoch ein, dass noch keine formellen Verhandlungen stattgefunden haben. Am vergangenen Freitag stellte Amorim klar, dass „jetzt nicht der richtige Zeitpunkt“ sei, um darüber zu sprechen.

Allzu viel Zeit haben die Red Devils aber nicht mehr. Im kommenden Sommer läuft der Vertrag des Innenverteidigers aus. Folglich kann Maguire ab Januar auch ohne Zustimmung seines Arbeitgebers mit anderen Klubs verhandeln. Der 32-Jährige soll sich allerdings offen zeigen für einen neuen Einjahresvertrag. Vor allem aber soll ihm an einer schnellen Lösung gelegen sein, um sich auf sein großes Ziel zu fokussieren, doch noch auf den WM-Zug aufzuspringen. Seit über einem Jahr war Maguire nicht mehr für die Three Lions nominiert.

Premier League
Man United
Harry Maguire

Premier League Premier League
Man United Logo Manchester United FC
Harry Maguire Harry Maguire
