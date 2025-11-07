Menü Suche
VfB: Der Plan mit Attia

von Lukas Hörster - Quelle: Bild
Der VfB Stuttgart befindet sich im Rennen um Ägyptens Toptalent Belal Attia in der Pole Position. Das geht aus einem Bericht der ‚Bild‘ hervor. Demnach ist das wahrscheinlichste Szenario, dass der 17-jährige Spielmacher von Al Ahly Kairo nach seinem 18. Geburtstag im Januar zum VfB wechselt, dann aber direkt weiterverliehen wird.

Attia läuft aktuell bei der U17-WM in Katar auf, ist dort der bestimmende Mann seiner Auswahl. Der VfB beobachtet ihn vor Ort. Schon im August war er zu einem Probetraining in Stuttgart.

