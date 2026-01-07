BVB: Kobel reist ab

Gregor Kobel kann sich nicht mehr im Trainingslager mit seinen Teamkollegen auf die Rückrunde vorbereiten. Laut der ‚Bild‘ musste der Torhüter von Borussia Dortmund krankheitsbedingt aus Marbella abreisen. Der 28-Jährige weilte dem Boulevardblatt zufolge am heutigen Mittwoch nicht mehr bei der Mannschaft.

Schon in den vergangenen Tagen hatte Kobel nur individuell trainiert, in einer Medienrunde am Sonntag gab der Schweizer eigentlich noch Entwarnung und sprach von Belastungssteuerung. Ob der Schlussmann den Schwarz-Gelben gegen Eintracht Frankfurt am Freitagabend (20:30 Uhr) zur Verfügung stehen wird, ist offen.