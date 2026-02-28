CL-Horror: Überraschende BVB-Abflüge?

Die Wunden nach dem 1:4 bei Atalanta Bergamo sind bei Borussia Dortmund noch lange nicht geleckt. Das Abendspiel gegen den FC Bayern (18:30 Uhr) könnte heute die Krise verschärfen und auch die Meisterschaft entscheiden oder das CL-Aus zumindest für den Moment vergessen machen.

In jedem Fall aber bringt das schwache Spiel in Bergamo die Verantwortlichen ins Grübeln. Die Zukunft von zehn Spielern um Nico Schlotterbeck (26), Serhou Guirassy (29) und Co. ist ohnehin offen, jetzt gesellen sich laut der ‚Bild‘ vier weitere Spieler zum Ensemble, bei dem ein Abschied möglich erscheint.

Passende Angebote nötig

Dem Boulevardblatt zufolge sind auch Ramy Bensebaini (30), Daniel Svensson (24), Yan Couto (23) und Carney Chukwuemeka (22) mittlerweile Wackelkandidaten. Bei passenden Angeboten sei das Quartett nicht mehr „unantastbar“.

Couto und Chukwuemeka können schon seit geraumer Zeit nicht unbedingt überzeugen, Bensebaini und Svensson haben mit ihren Leistungen am Mittwoch eine Menge Kredit verspielt. Fraglich allerdings, ob Vereine entsprechende Summen auf den Tisch legen, um die Verantwortlichen in Dortmund dazu zu bewegen, ihre Akteure abzugeben. In jedem Fall steht Schwarz-Gelb ein umtriebiger Sommer ins Haus.