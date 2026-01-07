VfB: Der Plan mit Undav

Der VfB Stuttgart zieht eine Vertragsverlängerung mit Deniz Undav (29) in Betracht. Laut der ‚Sport Bild‘ sind erste Gespräche für Februar geplant. Undavs Kontrakt läuft 2027 aus. Ins letzte Vertragsjahr wollen die Schwaben nur ungern gehen, um einen ablösefreien Wechsel zu vermeiden.

Undav steht in dieser Saison bei zehn Toren in 19 Pflichtspielen, einige Wochen fehlte der Stürmer wegen einer Knieverletzung. Der VfB hatte Undav im Sommer 2024 nach vorheriger Leihe für 26 Millionen Euro von Brighton & Hove Albion verpflichtet.