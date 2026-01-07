Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

VfB: Der Plan mit Undav

von David Hamza - Quelle: Sport Bild
Leon Goretzka und Deniz Undav @Maxppp

Der VfB Stuttgart zieht eine Vertragsverlängerung mit Deniz Undav (29) in Betracht. Laut der ‚Sport Bild‘ sind erste Gespräche für Februar geplant. Undavs Kontrakt läuft 2027 aus. Ins letzte Vertragsjahr wollen die Schwaben nur ungern gehen, um einen ablösefreien Wechsel zu vermeiden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Undav steht in dieser Saison bei zehn Toren in 19 Pflichtspielen, einige Wochen fehlte der Stürmer wegen einer Knieverletzung. Der VfB hatte Undav im Sommer 2024 nach vorheriger Leihe für 26 Millionen Euro von Brighton & Hove Albion verpflichtet.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Stuttgart
Deniz Undav

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Stuttgart Logo VfB Stuttgart
Deniz Undav Deniz Undav
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert