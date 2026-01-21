Immer teurer: Bayerns Plan mit Olise

Michael Olise darf man beim FC Bayern getrost als den besten Transfer der vergangenen Jahre betiteln. Auch in dieser Saison legt der Offensivspieler mit 33 Torbeteiligungen in wettbewerbsübergreifend 28 Spielen beeindruckende Zahlen aufs Parkett.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nicht nur für potenzielle Interessenten wird Olise daher mit jedem Spiel teurer, sondern auch für den Rekordmeister selbst. Zwar steht der Franzose noch bis 2029 unter Vertrag, die Bayern wollen Olise aber schnellstmöglich mit einem neuen Vertrag ausstatten, um das Risiko eines Abgangs zu minimieren.

Laut der ‚Sport Bild‘ möchten die Bayern lieber früher als später mit dem 24-Jährigen verlängern. Noch vor der WM im Sommer will der Ligaprimus den Deal unter Dach und Fach bringen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auf Eberls Verantwortung

Der Ausnahmekönner kam im Sommer 2024 von Crystal Palace an die Säbener Straße. 53 Millionen Euro war der Linksfuß den Münchnern schon damals wert. Dabei kannte der Großteil des Aufsichtsrats um Klubikone Uli Hoeneß den Neuzugang gar nicht.

Letztendlich war es Sportvorstand Max Eberl, der darauf bestand, dass der Techniker den Preis wert sei. Der Transfer wurde unter der Voraussetzung abgewickelt, dass die sportliche Leitung das Risiko trägt, dass Olise nicht funktioniert. Ein Risiko, das sich gelohnt hat.