Wanner hat mit Bayern abgeschlossen

Nach seinem Sommerwechsel zur PSV Eindhoven hat Paul Wanner für den Moment mit dem FC Bayern abgeschlossen. Gegenüber der ‚Sport Bild‘ sagt der 20-Jährige: „Das Kapitel Bayern ist aktuell nicht mehr in meinem Kopf, weil ich mich auf meine Leistungen hier konzentrieren will“. Nach Startschwierigkeiten kommt der Linksfuß in den Niederlanden mittlerweile immer besser zurecht.

Im Sommer hatte die PSV den deutschen U21-Nationalspieler für 15 Millionen Euro verpflichtet, die Münchner sicherten sich im Gegenzug eine Rückkaufoption. Wanner kann für die deutsche und die österreichische Nationalmannschaft auflaufen und hat sich noch immer nicht entschieden. „Ich träume davon, bei einer WM zu spielen – aber bis dahin will und muss ich erst einmal Woche für Woche Leistung bringen“, so der Zehner.