Kurzfristiger Ausfall bei Bayern

von Dominik Schneider
Dayot Upamecano im Bayern-Trikot @Maxppp
FC Bayern 2-0 R. Union SG

Während sich das Lazarett des FC Bayern hinsichtlich der Langzeitverletzten lichtet, muss der Rekordmeister heute Abend kurzfristig eine Absage verkraften. Dayot Upamecano fällt aus dem Kader für die Partie in der Champions League gegen Union Saint-Gilloise heraus.

ℹ️ Dayot Upamecano fehlt dem FC Bayern gegen Saint-Gilloise krankheitsbedingt.
Grund für das Fehlen des Franzosen ist eine Erkältung. In der Innenverteidigung läuft Minjae Kim neben Jonathan Tah auf. Ob Upamecano bis zum Wochenende wieder fit wird und im Spiel gegen den FC Augsburg (Samstag, 15:30 Uhr) mitwirken kann, wird sich zeigen.

