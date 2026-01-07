Menü Suche
Boca baggert an Verratti

von Martin Schmitz - Quelle: DSports Radio
Marco Verratti bei einer Pressekonferenz @Maxppp

Wagt Marco Verratti sein nächstes großes Abenteuer? Wie der argentinische Radiosender ‚DSports Radio‘ berichtet, buhlen die Boca Juniors um die Gunst des italienischen Mittelfeldspielers, der seit zweieinhalb Jahren in Katar spielt. Zuerst für Al-Arabi und seit vergangenem Sommer für Al-Duhail.

Auch Klubs aus der Serie A spielen mit dem Gedanken, den ehemaligen PSG-Profi zu verpflichten. Der 33-Jährige steht bei Juventus Turin auf der Liste und auch die beiden Mailänder Klubs sollen dem Vernehmen nach interessiert sein.

