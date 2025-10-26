FCA: Wagner ist sich seines Jobs sicher

Sandro Wagners Trainerstuhl beim FC Augsburg wackelt laut eigener Aussage nicht. Nach der gestrigen 0:6-Klatsche gegen RB Leipzig antwortete der 37-Jährige auf die Frage, ob er nach wie vor hundertprozentige Jobsicherheit vom Verein spüre, mit einem klaren: „Ja.“

Der ehemalige Assistent von Bundestrainer Julian Nagelsmann begründete: „Gerade mit einer jungen Mannschaft wissen alle, dass es mal einen Knacks geben kann. Wir sehen, wie die Jungs sich entwickeln. Da bleiben wir dran und preisen den ein oder anderen Fehler mit ein.“ Sportdirektor Benjamin Weber will, dass man beim FCA „überzeugt bleibt von der Art und Weise“ und will mit Wagner weitermachen, „bis es klappt“. Aktuell sind die Fuggerstädter Tabellen-15. der Bundesliga.