Bundesliga-Interesse: Youngster plant Bayern-Abflug

Talent Adin Licina glaubt offenbar nicht an einen Durchbruch beim FC Bayern. Nach Informationen von ‚Sky‘ möchte der 18-Jährige den Rekordmeister im Sommer wegen fehlender Perspektive verlassen. Dem Bezahlsender zufolge zeigen der FC Augsburg sowie mehrere Zweitligisten Interesse am jungen Flügelstürmer.

Unter der Anzeige geht's weiter

Licinas Vertrag läuft im kommenden Sommer aus. Die Münchner wollen den deutschen U19-Nationalspieler eigentlich mit einem neuen Kontrakt längerfristig an sich binden. Der Linksfuß plant jedoch den Abflug. Berichten zufolge bemühen sich auch Juventus Turin und Borussia Dortmund um das Offensiv-Juwel.