Musiala auf dem Weg der Besserung

von Aaron Schlütter
Jamal Musiala sitzt auf dem Platz @Maxppp

Nach dem 4:0-Sieg des FC Bayern München über den FC Brügge am Mittwochabend gab Sportdirektor Christoph Freund ein Update zur Genesung von Jamal Musiala (22). „Es wird schon noch ein bisschen dauern, aber es geht voran. Es schaut positiv aus, er kann seinen Fuß wieder voll belasten“, erklärte der Funktionär.

Der Offensivstar war bei der Klub-WM im Juli mit dem damaligen Torhüter von Paris St. Germain, Gianluigi Donnarumma (26), zusammengeprallt und hatte sich das Wadenbein gebrochen. Nach seiner Operation wurde ihm ein halbjähriger Ausfall prognostiziert.

