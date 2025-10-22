60-Millionen-Klausel: Prates will zum BVB

Borussia Dortmund hat in der Vergangenheit bewiesen, dass man jungen Talenten Raum und Zeit gibt, um sich zu absoluten Topspielern zu entwickeln. Nicht nur Ousmane Dembélé, Erling Haaland und Jude Bellingham haben das Sprungbrett BVB genutzt. Der gute Ruf bei der Talententwicklung wurde auch in Brasilien vernommen.

Kauã Prates von Cruzeiro hat es laut ‚ESPN Brasil‘ auf einen Wechsel nach Dortmund abgesehen. Dem Bericht zufolge gehört die Borussia zu einer Reihe von Klubs, die den 17-jährigen Linksverteidiger beobachten und bereits ihr Interesse an einem Transfer signalisiert haben. Scouts des BVB sollen am vergangenen Samstag bei der Partie zwischen Prates‘ Arbeitgeber und Fortaleza (1:0) zugegen gewesen sein, um den Youngster live unter die Lupe zu nehmen.

Toptalent will nach Dortmund

Obwohl auch Vereine aus Spanien und anderen europäischen Ländern am Abwehrjuwel baggern, präferiere Prates einen Transfer an die Strobelallee. Er verfolge einen klaren Karriereplan und sei davon überzeugt, dass er beim BVB den Schritt nach Europa am besten bewältigen kann. Knackpunkt könnte allerdings die Ablöse werden. Im bis Ende 2027 datierten Vertrag ist eine Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro verankert.

Dass das nicht zwangsläufig auch die Ablöse sein muss, ergibt sich aus den möglichen Verhandlungspositionen der Vereine. Erst im August erreicht Prates die Volljährigkeit und könnte ohne Probleme in die Bundesliga wechseln. Dann ist ein weiteres Jahr seiner Vertragslaufzeit dahin und Cruzeiro dürfte durchaus dazu bereit sein, den Linksfuß auch für weniger Geld ziehen zu lassen.