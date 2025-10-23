FC Bayern: Neuer droht die Bank

Beim FC Bayern wird am Wochenende erstmals in dieser Bundesliga-Saison voraussichtlich nicht Manuel Neuer das Tor hüten. Aus dem ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ geht hervor, dass alles Voraussicht nach Jonas Urbig am Samstag (15:30 Uhr) gegen Borussia Mönchengladbach zwischen den Pfosten steht. Es wäre das Bundesliga-Debüt in dieser Spielzeit für Urbig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Grund dafür ist das anstehende Pokalspiel der Bayern am kommenden Mittwoch (20:45 Uhr) beim 1. FC Köln. Da Neuer aufgrund einer Rotsperre nicht zum Einsatz kommen kann, wird es auf Urbig an alter Wirkungsstätte ankommen. Als Vorbereitung darauf soll der 22-Jährige im Borussia-Park Spielpraxis sammeln.