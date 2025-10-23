Conte hadert mit Transfers: „Das war ein Fehler“

Trainer Antonio Conte zeigte sich nach dem 2:6-Debakel der SSC Neapel am Dienstag in der Champions League gegen die PSV Eindhoven frustriert über die Transferpolitik seines Klubs. „Neun neue Spieler waren zu viel. Das war ein Fehler im Transferfenster“, erklärte der 56-Jährige auf der Pressekonferenz nach dem Spiel, „letztes Jahr haben wir eine außergewöhnliche Saison gespielt. Alle haben ihre Grenzen überschritten. Dieses Jahr fehlt uns mit so vielen Spielen und so vielen Neuzugängen das Gleichgewicht.“

Während der amtierende italienische Meister in der Serie A auf Platz drei rangiert, verloren die Neapolitaner trotz prominenter Zugänge wie Kevin De Bruyne (34), Rasmus Höjlund (22) und Noa Lang (26) zwei der drei Spiele in der Champions League. Damit stehen sie momentan nur auf Platz 23, dem vorletzten Play-Off-Rang.