Menü Suche
Kommentar
Serie A

Conte hadert mit Transfers: „Das war ein Fehler“

von Aaron Schlütter
1 min.
Antonio Conte hat keine Seele mehr @Maxppp

Trainer Antonio Conte zeigte sich nach dem 2:6-Debakel der SSC Neapel am Dienstag in der Champions League gegen die PSV Eindhoven frustriert über die Transferpolitik seines Klubs. „Neun neue Spieler waren zu viel. Das war ein Fehler im Transferfenster“, erklärte der 56-Jährige auf der Pressekonferenz nach dem Spiel, „letztes Jahr haben wir eine außergewöhnliche Saison gespielt. Alle haben ihre Grenzen überschritten. Dieses Jahr fehlt uns mit so vielen Spielen und so vielen Neuzugängen das Gleichgewicht.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Während der amtierende italienische Meister in der Serie A auf Platz drei rangiert, verloren die Neapolitaner trotz prominenter Zugänge wie Kevin De Bruyne (34), Rasmus Höjlund (22) und Noa Lang (26) zwei der drei Spiele in der Champions League. Damit stehen sie momentan nur auf Platz 23, dem vorletzten Play-Off-Rang.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Serie A
UEFA Champions League
Neapel
Antonio Conte

Weitere Infos

Serie A Serie A
UEFA Champions League UEFA Champions League
Neapel Logo SSC Neapel
Antonio Conte Antonio Conte
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert