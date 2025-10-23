Topp vor Bundesliga-Wechsel?

Keke Topp könnte den SV Werder Bremen im Winter in Richtung eines Ligakonkurrenten verlassen. Nach Informationen von ‚Sky‘ beobachten Borussia Mönchengladbach und der 1. FC Heidenheim die Situation des Angreifers, der bei Werder derzeit überhaupt nicht zum Zuge kommt. Der 21-Jährige plane den Winter-Abflug und könne sich dabei sogar einen festen Verkauf vorstellen.

Erste Gespräche zwischen Spielerseite und den Bremer Verantwortlichen sollen bereits stattgefunden haben. Laut ‚Sky‘ hat Topp zudem seinen Berater gewechselt. Demnach wird der Rechtsfuß nun vom ehemaligen Bayern-Sportdirektor Christian Nerlinger vertreten – möglicherweise ein weiteres Indiz für einen angestrebten Tapetenwechsel. Vor einigen Wochen wurde der Youngster auch mit einer Rückkehr zum FC Schalke 04 in Verbindung gebracht. Sein Vertrag an der Weser läuft bis 2028.