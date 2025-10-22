Hertha: Reese bestätigt Wechselgedanken

Fabian Reese hat im vergangenen Sommer über einen Wechsel nachgedacht. „Es wäre gelogen, wenn ich das verneinen würde. Es gab einige Anfragen, es gab auch Überlegungen“, gibt der Offensivspieler gegenüber der ‚Sport Bild‘ preis. Letztlich habe der Wunsch überwogen, in absehbarer Zeit mit Hertha BSC in der Bundesliga zu spielen.

Der 27-Jährige zählte in der vergangenen Saison zu den besten Akteuren der 2. Bundesliga und wurde mit einem Abgang in Verbindung gebracht. Mehrere Vereine zeigten Interesse, schließlich verlängerte Reese aber bis 2030 bei den Berlinern, die aktuell auf Platz acht stehen.