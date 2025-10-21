Sander und Ibold bleiben Magdeburg-Trainer

Der FC Magdeburg setzt auf der Trainerbank weiter auf sein Interimsduo. Wie der Zweitligist offiziell bekanntgibt, bleiben Petrik Sander und Pascal Ibold auch weiterhin verantwortlich für das Profiteam.

Das Duo hatte vor rund einer Woche für den geschassten Markus Fiedler übernommen. Im darauffolgenden Spiel gegen Darmstadt 98 holte man zwar nur einen Punkt, beim 0:0 blieb der FCM aber das erste Mal in dieser Saison ohne Gegentor. Am kommenden Sonntag (13:30 Uhr) ist Preußen Münster an der Elbe zu Gast.