Haarscharf: BVB verpasste El Mala-Transfer

Said El Mala bewegt sich aktuell im Rampenlicht des deutschen Fußballs. Der 19-Jährige verzaubert beim 1. FC Köln die Fans und machte zuletzt mit Traumtoren und starken Dribblings auf sich aufmerksam.

El Mala wird noch mindestens bis zum Sommer für den FC spielen, zahlreiche Topklubs bringen sich jedoch schon für einen möglichen Transfer im Sommer in Stellung. Unter anderem Paris St. Germain, Manchester City, der FC Bayern und Borussia Dortmund gehören zum Interessentenkreis. Dabei hätte sich der BVB schon vor einem Jahr fast El Malas Dienste gesichert.

Nach Informationen der ‚Bild‘ wollte Ex-U23-Trainer Mike Tullberg den gebürtigen Krefelder im Sommer 2024 in den Ruhrpott holen. Demzufolge hatte der BVB mit El Mala sogar schon einen Termin für den Medizincheck vereinbart, ehe sich der Flügelflitzer für einen Transfer nach Köln entschied.

Blinder BVB?

Grund für die Entscheidung pro FC war für El Mala der ‚Bild‘ zufolge die fehlende Wertschätzung seitens der Dortmunder. Laut dem Boulevardblatt hatte die Spieler-Delegation das Gefühl, dass das große Potenzial des Ausnahmetalents nicht erkannt wurde.

Die Kölner hingegen erfüllten ihm alle Wünsche und zeigten eine überzeugende Perspektive auf. Nach einer Leihe zu Viktoria Köln in der vergangenen Saison hat El Mala nun den Durchbruch beim FC geschafft. Die nächste Möglichkeit, seine Qualität auf großer Bühne zu zeigen, bietet sich für den Rechtsfuß am morgigen Samstag. Im Topspiel ist der formstarke Aufsteiger ausgerechnet in Dortmund zu Gast (18:30 Uhr).